Курс фунта до долара

Фунт стерлінгів зростає в ціні щодо долара четвертий місяць поспіль. Крім того, курс фунта демонструє стабільну динаміку на ринку під час торгів у п'ятницю, 30 травня, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Британська валюта отримала підтримку на ринку від сприятливих економічних даних, тоді як побоювання щодо американських тарифів та високий рівень боргу тиснуть на долар США. Наразі фунт стерлінгів торгується на рівні 1,3472 долара.

Додамо, що британський фунт входить до переліку іноземних валют, які купують в Україні за винятком долара та євро. У 2024 та 2025 роках фунт був серед лідерів разом з польським злотим та чеською кроною.

За тиждень валюта втратила 0,5%. Нагадаємо, що за минулий тиждень британський фунт зріс приблизно на 2%. У травні фунт стерлінгів зросте приблизно на 1% щодо долара США. Курс фунта зростає четвертий місяць поспіль. Востаннє валюта демонструвала такі результати стосовно долара США аж в 2022 році.