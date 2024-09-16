Январь против сентября: сколько стоит 100, 500 и 1000 евро в Украине

Евро – это одна из самых популярных валют среди украинцев. Однако курс единой валюты Еврозоны с начала 2024 года существенно вырос. Соответственно нужно учитывать, что за желаемую сумму в евро придется заплатить больше.

Курс евро в Украине

Прежде всего стоит добавить, что евро начинает новую неделю на рынке с роста. Стоимость валюты выросла как в обменниках, так и в банках.

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Курс евро по состоянию на 16 сентября 2024 года:

НБУ установил курс евро на уровне 49,79 гривны;

Банки в Украине в среднем продают евро по курсу на уровне по 46,19 гривны, а покупают – за 45,60 гривны, информирует "Минфин";

В обменниках евро покупают по 45,81 гривны, а продают – по 46,30 гривны, по данным finance.ua.

При этом валюта Еврозоны существенно подорожала с начала года. В частности, 1 января 2024 года евро стоило, по данным Нацбанка, 38,95 гривны. Тогда как средний курс валюты в банках колебался на уровне 42,15 гривны для покупки и 43,10 гривны для продажи евро. На наличном рынке евро в январе стоило 43,16 гривны (покупка) и 42,21 гривны (продажа).

Соответственно стоимость 100, 500 и 1000 евро за почти 9 месяцев текущего года существенно выросла. Сравним, сколько нужно было заплатить за выше упомянутые суммы в евро в начале января, а сколько – в середине сентября: