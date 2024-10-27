Расчет картой за рубежом: каким будет курс евро и от чего он зависит

Украинцы могут спокойно использовать собственные платежные карты в других странах. В то же время чтобы избежать неприятных ситуаций стоит узнать как можно больше о правилах расчета за товары и услуги в других странах.

Курс евро при расчетах за рубежом

При расчете платежной картой за рубежом следует учитывать несколько деталей. В частности, речь идет о конвертации валюты, пишет 24 Канал.

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На курс конвертации влияет несколько факторов: банк, который выдал карту, международная платежная система и валюта, в которой нужно провести необходимую операцию. Это может быть как оплата товара непосредственно за пределами Украины, так и покупка в Интернете.

Что такое конвертация валюты Это процесс обмена одной валюты на другую по установленному курсу.

Как правило, если нужно оплатить определенную услугу или товар в евро, то существует два варианта:

Во-первых, гривну могут конвертировать в евро по курсу банка, который действует день проведения операции;

Во-вторых, валюту операции, например евро, конвертируют в доллар по курсу международной платежной системы, а дальше доллар конвертируют в валюту счета по курсу банка.

Всю информацию о текущем курсе евро в банке и международных платежных системах можно узнать на официальном сайте кредитора, в соответствующем мобильном приложении или на сайтах Visa и MasterCard.