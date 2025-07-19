Переговоры между Европой и США: как курс евро зависит от отношений Вашингтона и ЕС

Американские тарифы для Европы и других стран повлияют на курс евро. В частности сейчас валюта "откатывается".

Как курс евро зависит от переговоров между ЕС и США?

Это связано с тем, что рынок после берет паузу после роста, и "переваривает" принятие Палатой представителей по налогово-бюджетному законопроекту Трампа, рассказал для 24 Канала финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

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Он добавил, что после выходных происходит "дрейф" евро. То есть валюта колеблется в цене, но при этом общий тренд пока не меняется.

Думаю, что переговоры между США и ЕС продолжатся. Они достаточно сложные и финального решения нет. Итак, Европа будет принимать решение по дальнейшему укреплению, в том числе и евро,

– сказал Шевчишин.

Напомним! Например, прошлого евро достигло максимальной отметки – 1,185 доллара.

Эксперт добавил, что для экспортноориентированной Европы сильное евро является фактически налогом экспорта. То есть крепкое евро усложняет европейский экспорт, ведь товары становятся дороже.

В то же время для Украины сильное евро – это фактор, который усиливает инфляцию. Почти 60% импорта, который завозится в Украину, идет именно из Европы. И поэтому чем дороже евро, тем дороже товар.

Олег Пендзин – экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба – сказал, что ситуация с долларом и евро относительно гривны, к особенностям существования в Украине нет ничего общего. В частности эксперт сделал определенные расчеты.

Берем курс гривны к доллару, умножаем на кросс-курс, который на сегодня есть в валютной паре евро/доллар, и выходим на условный диапазон в обменниках, который мы имеем сегодня, то есть где-то 49,3 – 49,4 гривны. Это свидетельствует о том, что вся причина роста евро относительно гривны не в Украине, а в экономической политике Трампа и реакции инвесторов,

– объяснил Пендзин.

По его словам, рост евро должен обходить Украину, потому что она никоим образом не влияет на него.

К тому же Украина в основном работает именно в долларовой зоне.

То есть продажа зерна на рынке происходит именно в долларах. В этой валюте закупаются также энергоносители.

В то же время есть определенный сегмент, который сегодня мы тянем из еврозоны, но 70% расчетов все равно происходят в долларах,

– отметил Олег Пендзин.

Важно! Определенные процессы по товарам, которые едут из Европы, будут. Но крупнейшим торговым партнером, который поставляет свои товары в Украину, является Китай, а не Европа.