Як курс євро залежить від перемовин між ЄС та США?

Це пов'язано з тим, що ринок після бере паузу після зростання, та "переварює" ухвалення Палатою представників щодо податково-бюджетного законопроєкту Трампа, розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик і член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Читайте також Ціна у 50 гривень за валюту у липні: чи реальний такий прогноз курсу євро

Він додав, що після вихідних відбувається "дрейф" євро. Тобто валюта коливається в ціні, але при цьому загальний тренд поки що не змінюється.

Гадаю, що перемовини між США та ЄС продовжаться. Вони досить складані і фінального рішення немає. Отже, Європа прийматиме рішення щодо подальшого укріплення, зокрема і євро,

– сказав Шевчишин.

Нагадаємо! Наприклад, минулого євро досягнуло максимальної позначки – 1,185 долара.

Експерт додав, що для експортноорієнтованої Європи сильне євро є фактично податком експорту. Тобто міцне євро ускладнює європейський експорт, адже товари стають дорожчими.

Водночас для України сильне євро – це фактор, який посилює інфляцію. Майже 60% імпорту, який завозиться в Україну, йде саме з Європи. Й тому чим дорожче євро, тим дорожчий товар.

Олег Пендзин – економіст і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу – сказав, що ситуація з доларом і євро щодо гривні, до особливостей існування в Україні немає нічого спільного. Зокрема експерт зробив певні розрахунки.

Беремо курс гривні до долара, множимо на крос-курс, який на сьогодні є у валютній парі євро/долар, і виходимо на умовний діапазон в обмінниках, який ми маємо сьогодні, тобто десь 49,3 – 49,4 гривні. Це свідчить про те, що вся причина зростання євро щодо гривні не в Україні, а в економічній політиці Трампа та реакції інвесторів,

– пояснив Пендзин.

За його словами, зростання євро має обходити Україну, бо вона жодним чином не впливає на нього.

До того ж Україна здебільшого працює саме у доларовій зоні.

Тобто продаж зерна на ринку відбувається саме у доларах. У цій валюті закуповуються також енергоносії.

Водночас є певний сегмент, який на сьогодні ми тягнемо з єврозони, але 70% розрахунків все одно відбуваються в доларах,

– зазначив Олег Пендзин.

Важливо! Певні процеси щодо товарів, які їдуть з Європи, будуть. Але найбільшим торговельним партнером, який постачає свої товари в Україну, є Китай, а не Європа.