Евро дорожает самыми быстрыми темпами за 15 лет, но это еще не конец

Евро стремительно укрепляет позиции на рынке, дорожает самыми быстрыми темпами за многие годы. Кроме того, валюта выигрывает от ослабления доллара на рынке.

Курс евро – доллар на пути к новому рекорду

Курс евро растет самыми быстрыми темпами за 15 лет. Более того, валюта может достичь нового статуса на рынке, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Кроме того, единая валюта Еврозоны достигла пикового уровня за несколько лет.

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В частности, трейдеры уже прогнозируют рост курса евро до 1,20 доллара. В Mizuho International Plc считают, что валюта может достичь этого уровня за несколько месяцев. В то же время стратеги спешат обновить собственные прогнозы.

К теме! На момент создания этого материала, курс евро торгуется на уровне 1,136 доллара, по данным Google Финансы. С начала 2025 года курс евро вырос почти на 10%.

К тому же в конце прошлой недели курс евро к доллару вырос до максимума за три года. Евро укрепляет позиции на рынке, поскольку экономическая неопределенность, вызванная тарифной политикой США, поставила под сомнение традиционную роль доллара на рынке. В частности, речь идет о статусе доллара, как валюты-убежища. Напомним, что глава банка JPMorgan Chase заявил, что тарифная политика Трампа – это главная угроза для авторитета США в мире.

Фактически евро становится главным бенефициаром ослабления позиций доллара США на рынке. Дело в том, что инвесторы переосмысливают роль доллара в глобальной финансовой системе. Стартом этого процесса стало решение президента США ввести масштабные пошлины. Кроме того, Дональд Трамп вывел торговую войну с Китаем на новый уровень.