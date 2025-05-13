Лучшая динамика за 20 лет: что будет с евро в 2025 году: что будет с евро в 2025 году

В последние месяцы курс евро существенно вырос. Валюта была одним из бенефициаров неопределенности на финансовых рынках, которая возникла из-за тарифной политики Трампа. Эксперты поделились новым прогнозом для евро.

Что будет с евро

За последние более 10 лет США были главным магнитом для капитала. Это способствовало укреплению позиций доллара на рынке, что давило на евро. Однако крупнейшие инвесторы в мире считают, что ситуация может измениться. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Дело в том, что курс евро демонстрирует лучшие показатели за последние два десятилетия, тогда как инвесторы и трейдеры начинают делать ставку на единую валюту Еврозоны. Стремление Дональда Трампа радикально изменить мировую торговлю подарило европейским политикам важную возможность. Речь идет о шансе получить валюту, которая будет поддерживать сильную, стабильную экономическую силу, а не расколотый, подверженный кризисам континент.

Напомним, что курс евро рос самыми быстрыми темпами за 15 лет. Кроме того, в этом месяце курс евро к доллару вырос до максимума с ноября 2021 года. Этому способствовали несколько факторов:

Обвал доллара США;

Опасения относительно независимости центрального банка США.

В то же время курс евро негативно отреагировал на деэскалацию торгового противостояния между США и Китаем. Ведь доллар начал восстанавливать позиции на рынке, что давит на другие валюты, в частности, и евро.



