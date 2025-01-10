Доллар подорожал до пикового уровня за более чем 50 лет: все из-за "исключительности США"

С начала недели доллар США фиксирует положительную динамику на рынке. Более того, в Bank of America сделали важное заявление относительно динамики валюты.

Курс доллара взлетел до рекордного уровня за более чем 50 лет

Последний всплеск роста курса доллара связан с рядом важных факторов, которые влияют на решения мировых инвесторов. Речь идет об увеличении доходности государственных облигаций, и так называемой "исключительности США". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на MarketWatch.

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Под вторым пунктом имеют в виду то, что США – это сильная экономика, где функционируют крупнейшие и самые успешные компании мира. Комбинация этих элементов поощряет мировых инвесторов покупать американские активы.

Это привело к тому, что доллар взлетел в цене до пикового уровня за более чем полвека, по словам валютного стратега Bank of America. Эксперт добавил, что курс доллара в реальном эффективном выражении, по их оценкам, закончил 2024 год достигнув максимума за 55 лет. Он подметил, что это самый длинный восходящий тренд за последние десятилетия, который начался в середине 2011 года.

Кроме того, доллар также достиг экстремальных значений в номинальном выражении. В частности, говорится о том, широкий индекс BIS NEER (номинальный эффективный обменный курс) доллара США является самым сильным за последние 30 лет.