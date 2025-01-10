Долар подорожчав до пікового рівня за понад 50 років: усе через "винятковість США"

З початку тижня долар США фіксує позитивну динаміку на ринку. Ба більше, в Bank of America зробили важливу заяву щодо динаміки валюти.

Курс долара злетів до рекордного рівня за понад 50 років

Останній сплеск зростання курсу долара пов'язаний зі низкою важливих факторів, які впливають на рішення світових інвесторів. Йдеться про збільшення прибутковості державних облігацій, а так звану "винятковість США". Про це пише 24 Канал з посиланням на MarketWatch.

Зверніть увагу Не вийде обміняти: які 100 доларів не приймають банки та обмінники

Під другим пунктом мають на увазі те, що США – це сильна економіка, де функціонують найбільші й найуспішніші компанії світу. Комбінація цих елементів заохочує світових інвесторів купувати американські активи.

Це призвело до того, що долар злетів в ціні до пікового рівня за понад пів століття, за словами валютного стратега Bank of America. Експерт додав, що курс долара у реальному ефективному вираженні, за їхніми оцінками, закінчив 2024 рік досягнувши максимуму за 55 років. Він підмітив, що це найдовший висхідний тренд за останні десятиліття, який почався в середині 2011 року.

Крім того, долар також досягнув екстремальних значень у номінальному вираженні. Зокрема, йдеться про те, широкий індекс BIS NEER (номінальний ефективний обмінний курс) долара США є найсильнішим за останні 30 років.