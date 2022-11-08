Выборы в США и сигналы Китая: как это влияет на доллар США

Доллар укрепляет позиции на валютном рынке. Однако котировки Индекса доллара США на прошлой неделе занимали более мощные позиции, а в последние дни еще одним фактором влияния стал Китай. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США во время торгов 8 ноября демонстрирует на рынке положительную динамику, однако котировки достаточно существенно отошли от более сильных позиций, которые зафиксировали на прошлой недели.

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Кроме того, сейчас инвесторы активно следят за промежуточными выборами в США и ожидают результатов. В целом на сегодняшних торгах валюта выросла и немного восстановила предыдущие потери.

Динамика доллара США на рынке

На этот момент, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 110,37, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,23%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,88, согласно данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с другими валютами

Евро с начала торгов вырос до самого высокого уровня за последние две недели, однако после этого валюта немного ослабила позиции на рынке. Параллельно фунт стерлингов за сегодня потерял 0,43%.

Однако британская валюта очень сильно отошла от своих недавних минимумов. В то же время японская иена выросла на рынке до максимума за неделю. Речь идет о курсе на уровне 146,15 иены за доллар, пишет CNBC.

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