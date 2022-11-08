Вибори у США та сигнали від Китаю: як це впливає на долар США
Долар зміцнює позиції на валютному ринку. Проте котирування Індексу долара США минулого тижня займали більш потужні позиції, а в останні дні ще одним фактором впливу став Китай. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США під час торгів 8 листопада демонструє на ринку позитивну динаміку, проте котирування досить істотно відійшли від сильніших позицій, які зафіксували всередині минулого тижня.
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Крім того, зараз інвестори активно стежать за проміжними виборами у США й очікують за результатами. Загалом на сьогоднішніх торгах валюта виросла та трохи відновила попередні втрати.
Динаміка долара США на ринку
На цю мить, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 110,37, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,23%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
- Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,88, згідно з даними CNBC.
Що таке Індекс долара СШАЦе показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.
Що відбувається з іншими валютами
Євро з початку торгів виріс до найвищого рівня за два останні тижні, проте після цього валюта трохи послабила позиції на ринку. Паралельно фунт стерлінгів за сьогодні втратив 0,43%.
Проте британська валюта досить сильно відійшла від своїх недавніх мінімумів. Водночас японська єна зросла на ринку до максимуму за тиждень. Йдеться про курс на рівні 146,15 єни за долар, пише CNBC.
Більше про актуальну ситуацію на ринку:
- Під час торгів котирування коливалися в діапазоні 110,05 – 110,61, за даними сайту Yahoo!Finance;
- Попри позитивну динаміку на ринку станом на 8 листопада, але на середині минулого тижня Індекс долара США досягнув позначки на рівні 113,5, пише CNBC;
- Також важливим фактором, який призвів до тиску на долар США протягом останніх кількох днів стали повідомлення щодо ймовірного пом'якшення політики нульової терпимості до коронавірусу в Китаї, пише Reuters.
- На вихідних у Китаї заявили, що вони продовжать свою політику, але завдяки деяким коригуванням китайські акції виросли на 5,3%, що стало найбільшим зростанням за тиждень за понад 2 роки.
- Річ у тому, що на фоні надії щодо ймовірного відновлення роботи другої економіки у світі трейдери інвестували в ринок трильйон доларів, повідомляє Reuters.
- У Citigroup вважають, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки буде тривати економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає "найбезпечнішим притулком".