Вибори у США та сигнали від Китаю: як це впливає на долар США

Долар зміцнює позиції на валютному ринку. Проте котирування Індексу долара США минулого тижня займали більш потужні позиції, а в останні дні ще одним фактором впливу став Китай. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США під час торгів 8 листопада демонструє на ринку позитивну динаміку, проте котирування досить істотно відійшли від сильніших позицій, які зафіксували всередині минулого тижня.

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Крім того, зараз інвестори активно стежать за проміжними виборами у США й очікують за результатами. Загалом на сьогоднішніх торгах валюта виросла та трохи відновила попередні втрати.

Динаміка долара США на ринку

На цю мить, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 110,37, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,23%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,88, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що відбувається з іншими валютами

Євро з початку торгів виріс до найвищого рівня за два останні тижні, проте після цього валюта трохи послабила позиції на ринку. Паралельно фунт стерлінгів за сьогодні втратив 0,43%.

Проте британська валюта досить сильно відійшла від своїх недавніх мінімумів. Водночас японська єна зросла на ринку до максимуму за тиждень. Йдеться про курс на рівні 146,15 єни за долар, пише CNBC.

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