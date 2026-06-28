Перемирие на Ближнем Востоке повлияет на курс валюты: чего ожидать в начале июля

На стыке июня и июля валютный рынок, скорее всего, сохранит относительную стабильность. Колебания курсов не будут выходить за пределы показателей предыдущей недели: доллар будет находиться в пределах 44,6 – 45,25 гривны, а евро в диапазоне 51,5 – 52,5 гривны.

Какой будет ситуация на рубеже месяцев

Подробности эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Хотя информационный фон остается довольно напряженным, а рынок находится под пристальным вниманием экспертов, особых поводов для беспокойства пока нет.

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Прежде всего стоит отметить, что Нацбанк располагает рычагами влияния, чтобы при необходимости оперативно вмешиваться и сглаживать дисбалансы между спросом и предложением на межбанке.

Одним из факторов, который может повлиять на валютный рынок в ближайшее время, является изменение поведения импортеров топлива из-за постепенного снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Если цены на нефть продолжат падать, потребность в значительных объемах валюты для закупок также уменьшится. Однако пока такой сценарий остается скорее предположением, ведь ситуация остается неопределенной. В то же время активность таких игроков рынка уже стала довольно устойчивой тенденцией, поэтому её последствия для динамики курса вполне предсказуемы.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Скорее всего, следующая неделя пройдет без каких-либо неожиданностей, ведь поводов для резких скачков курса нет. Напомню, что инфляционное давление достаточно ограничено – потребительские цены благодаря сезонному снижению стоимости овощей, фруктов и ягод местами уравновешены. Цены на топливо пока также "умеренные".

Таким образом, оснований говорить о кризисе или чрезмерной напряженности пока нет. Рынок сохраняет состояние "изменчивой стабильности", которое может продлиться еще в течение нескольких следующих летних недель.

Правда, предсказать все факторы крайне сложно. Прежде всего из-за войны, ведь Украина ежедневно страдает от атак, которые наносят ущерб инфраструктуре и создают дополнительные риски для экономики.

Характеристики рынка с 29 июня по 5 июля:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 44,6 – 45,25 гривны за доллар и 51 – 52,5 гривны за евро; на наличном рынке 44,5 – 45,2 гривны за доллар и 51 – 52,5 гривны за евро.

: на межбанке 44,6 – 45,25 гривны за доллар и 51 – 52,5 гривны за евро; на наличном рынке 44,5 – 45,2 гривны за доллар и 51 – 52,5 гривны за евро. Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в коммерческих банках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.

: на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в коммерческих банках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны за доллар и до 0,8 – 1 гривны за евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны за доллар и до 1 – 1,3 гривны за евро.

: на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны за доллар и до 0,8 – 1 гривны за евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны за доллар и до 1 – 1,3 гривны за евро. Разница курсов покупки : в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3–0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

: в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3–0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи : в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2–0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

: в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2–0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличных рынков – от 0,1 до 0,15 гривны.

и наличных рынков – от 0,1 до 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.

К слову, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 29 мая. Доллар будет стоить 44,85 гривны, а евро – 51,13 гривны.