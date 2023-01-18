Доллар тестирует новые минимумы, а его конкуренты укрепляют позиции на рынке
Доллар вернулся к падению против корзины из 6 других валют. Котировки Индекса доллара США все больше удаляются от пикового уровня за 20 лет. Больше о последних изменениях на рынке – читайте в материале 24 канала.
Последние изменения на рынке
В среду, 18 января 2023 года, котировки Индекса доллара США потеряли 0,38% к 102,00, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,89 – 102,90.
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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это лучший результат за 20 лет;
- В то же время минимальные котировки упали до 95,04 за аналогичный период, по данным CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Динамика других валют
Британский фунт вырос до самого высокого уровня за месяц. Последний зафиксированный рост составил 0,4%. В то время как официальная валюта Еврозоны – евро – укрепила свои позиции против доллара на 0,6%, информирует Reuters. Накануне один из представителей Европейского центрального банка заявил, что пока рано говорить о следующем шаге регулятора.
Больше новостей о долларе США:
- Специалисты рассказали об основных причинах стремительного укрепления доллара США в 2022 году. К тому же, за этот период Индекс доллара зафиксировал несколько серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год;
- В то же время американская валюта за последние 12 месяцев достигла лучшего. результата на рынке за 7 лет – с 2015 года. Речь идет о годовом росте на уровне 8,6%.