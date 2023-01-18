Доллар тестирует новые минимумы, а его конкуренты укрепляют позиции на рынке

Доллар вернулся к падению против корзины из 6 других валют. Котировки Индекса доллара США все больше удаляются от пикового уровня за 20 лет. Больше о последних изменениях на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке

В среду, 18 января 2023 года, котировки Индекса доллара США потеряли 0,38% к 102,00, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,89 – 102,90.

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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это лучший результат за 20 лет ;

Более того, это лучший результат за ; В то же время минимальные котировки упали до 95,04 за аналогичный период, по данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Британский фунт вырос до самого высокого уровня за месяц. Последний зафиксированный рост составил 0,4%. В то время как официальная валюта Еврозоны – евро – укрепила свои позиции против доллара на 0,6%, информирует Reuters. Накануне один из представителей Европейского центрального банка заявил, что пока рано говорить о следующем шаге регулятора.

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