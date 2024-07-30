Как доллар США начал новую неделю на рынке

Доллар США демонстрирует положительную динамику на рынке на фоне сигналов от трейдеров. Дело в том, что на этой неделе они ожидают получить много важной информации от регуляторов.

Как изменились позиции доллара на рынке

В понедельник, 29 июля, Индекс доллара США вырос на 0,27% до 104,64. Тогда как евро и британский фунт упали на 0,41% и 0,77% соответственно, информирует Reuters. В то же время японская иена упала на 0,17% до 154,05 доллара. До этого японская валюта зафиксировала самое сильное недельное ралли с конца апреля.

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Тогда как Yahoo!Finance сообщает, что Индекс доллара США во время торгов в понедельник колебался в диапазоне 104,55 – 104,65.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,62, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке. Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на доллар США

Американский доллар вырос в понедельник, поскольку трейдеры ожидают насыщенную новостями неделю. В частности, речь идет о решении Федеральной резервной системы и Банка Японии, которые должны принять на соответствующих заседаниях в среду. Кроме того, в пятницу должны обнародовать июльский отчет о рынке труда в США.