Доллар ждет важного решения центробанка США: что происходит на рынке валют

Доллар США снова растет в цене. На динамику валюты влияют ожидания рынка относительно дальнейших шагов Федерального резерва.

Почему снова растет доллар

В четверг, 17 апреля, доллар США снова изменил динамику на рынке и вернулся к росту. Напомним, что на этой неделе доллар упал в цене до минимума за 3 года по отношению к корзине из 6 валют, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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На рынок валют и динамику доллара влияют ожидания инвесторов относительно дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Они также учитывают такой фактор влияния, как торговая политика, что постоянно меняется. Тогда как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что они не будут спешить с любыми решения по ставке.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сейчас колеблется на уровне 99,57. Доллар подорожал на 0,21% во время торгов, согласно данным MarketWatch. В течение торговой сессии индекс доллара США колеблется в диапазоне от 99,22 до 99,75.

К теме! Курс евро к доллару достиг максимума за 3 года. К тому же валюта дорожает самыми быстрыми темпами за 15 лет, а через несколько месяцев может установить новый рекорд.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: