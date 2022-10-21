Доллар приближается к максимуму за 20 лет: что влияет на валюту

Доллар США укрепляет позиции на рынке. Как на котировки Индекса доллара США влияют настроения инвесторов – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США в пятницу, 21 октября, продолжает укреплять позиции на рынке. Эту динамику поддерживают ожидания инвесторов по поводу дальнейшей политики американского центрального банка.

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Позиции доллара США на рынке

К моменту создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 113,81, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,82%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 113,77, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель вырос на 0,77%. Актуальные данные по WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель вырос на 0,49%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 6,57%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 18,51%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 21,45%.

Ситуация на валютном рынке

Американский доллар резко укреплял позиции по корзине из 6 валют основных торговых партнеров США с начала 2022 года. Однако за последние несколько недель на рынке фиксировали разную динамику. Что известно об актуальной ситуации с валютой:

На сегодняшних торгах котировки колебались в диапазоне 112,79 – 113,94, согласно Yahoo! Finance;

согласно Yahoo! Finance; Согласно CNBC, доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла нового пика с июня 2008 года , в то время как Индекс доллара оставался стабильным, на фоне этого золото становится менее привлекательным активом для инвесторов;

, в то время как Индекс доллара оставался стабильным, на фоне этого золото становится менее привлекательным активом для инвесторов; Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США повысит ставки до 5% к 2023 году. Этот прогноз поддержал позиции доллара на рынке, как и спрос компаний на доллары для расчетов на конец года, говорят валютные аналитики, пишет Reuters.

Этот прогноз поддержал позиции доллара на рынке, как и спрос компаний на доллары для расчетов на конец года, говорят валютные аналитики, пишет Reuters. Эксперты из Citigroup считают, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится "самым безопасным убежищем".

Добавим, что денежная единица США и ключевая валюта для мировой торговли совсем недавно колебалась на уровне нового максимума за 20 лет – 114,78.