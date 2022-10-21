Долар наближається до максимуму за 20 років: що впливає на валюту

Долар США зміцнює позиції на ринку. Як на котирування Індексу долара США впливають настрої інвесторів – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США у п'ятницю, 21 жовтня, продовжує зміцнювати позиції на ринку. Цю динаміку підтримують очікування інвесторів щодо подальшої політики американського центрального банку.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 113,81, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,82%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 113,77, згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник виріс на 0,77%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник виріс на 0,49%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 6,57%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 18,51%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 21,45%.

Ситуація на валютному ринку

Американський долар різко зміцнював позиції щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США з початку 2022 року. Проте за останні кілька тижнів на ринку фіксували різну динаміку. Що відомо про актуальну ситуацію з валютою:

На сьогоднішніх торгах котирування коливалися в діапазоні 112,79 – 113,94, згідно з Yahoo!Finance;

згідно з Yahoo!Finance; Згідно з CNBC, прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла нового піку з червня 2008 року , тоді як Індекс долара залишався стабільним, на фоні цього золото стає менш привабливим активом для інвесторів;

, тоді як Індекс долара залишався стабільним, на фоні цього золото стає менш привабливим активом для інвесторів; Інвестори очікують, що Федеральна резервна система США підвищить ставки до 5% до 2023 року. Цей прогноз підтримав позиції долара на ринку, як і попит компаній на долари для розрахунків на кінець року, кажуть валютні аналітики, пише Reuters.

Цей прогноз підтримав позиції долара на ринку, як і попит компаній на долари для розрахунків на кінець року, кажуть валютні аналітики, пише Reuters. Експерти з Citigroup вважають, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки буде тривати економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає "найбезпечнішим притулком".

Додамо, що грошова одиниця США та ключова валюта для світової торгівлі зовсім недавно коливалася на рівні нового максимуму за 20 років – 114,78.