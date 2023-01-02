После рекордных успехов доллара: последние изменения на валютном рынке в первый день торгов 2023 года

В мире постепенно возобновляется активность на торговых рынках в первый день 2023г. Это касается и доллара США. Что происходит на рынке – читайте в материале 24 канала.

В ходе первой торговой сессии в новом году Индекс доллара США демонстрирует отрицательную динамику. В последние недели 2022 года доллар ослаб, ведь рынки предполагают, что цикл агрессивной монетарной политики Федеральной резервной системы США близится к концу.

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Настроения остаются достаточно аккуратными. В целом торги в первый день недели носили приглушенный характер, поскольку мощные центры были закрыты из-за праздников. Речь идет о Японии и Британии. Reuters.

Последние изменения Индекса доллара США на рынке

В ходе торгов в понедельник, 2 января 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 103,49 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель упал на 0,03%, а колебался в диапазоне 103,39 – 104,10. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет в прошлом году;

Более того, это пиковый уровень для Индекса за в прошлом году; В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, по данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

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