После рекордных успехов доллара: последние изменения на валютном рынке в первый день торгов 2023 года
В мире постепенно возобновляется активность на торговых рынках в первый день 2023г. Это касается и доллара США. Что происходит на рынке – читайте в материале 24 канала.
В ходе первой торговой сессии в новом году Индекс доллара США демонстрирует отрицательную динамику. В последние недели 2022 года доллар ослаб, ведь рынки предполагают, что цикл агрессивной монетарной политики Федеральной резервной системы США близится к концу.
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Настроения остаются достаточно аккуратными. В целом торги в первый день недели носили приглушенный характер, поскольку мощные центры были закрыты из-за праздников. Речь идет о Японии и Британии. Reuters.
Последние изменения Индекса доллара США на рынке
В ходе торгов в понедельник, 2 января 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 103,49 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель упал на 0,03%, а колебался в диапазоне 103,39 – 104,10. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет в прошлом году;
- В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, по данным CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Больше новостей о долларе США:
- Одной из основных причин стремительного роста американской валюты в 2022 году стала монетарная политика Федерального резерва, которую проводили, чтобы унять инфляцию, а также прогнозы резкого замедления экономического роста;
- Специалисты объяснили ключевые причины стремительного укрепления доллара США в 2022 году и фиксирование нескольких серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год. ;
- В общем, речь идет о годовом росте на уровне 8,6%. Это лучший результат доллара США за 7 лет – с 2015 года.