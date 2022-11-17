После мощного падения: как изменилась динамика доллара США против 6 основных валют

Доллар вернулся к росту на рынке. Как изменились котировки Индекса доллара США во время торгов – читайте в новом материале 24 канала.

Индекс доллара США демонстрирует положительную динамику на рынке, пока инвесторы оценивают смешанные сигналы относительно американской экономики, пишет Reuters.

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В последние недели доллар США существенно ослабил свои позиции относительно корзины из 6 основных валют на фоне последних данных об инфляции и комментарии от Федерального резерва, которые спровоцировали ожидания, что американский центробанк в дальнейшем будет проводить менее агрессивную политику.

Динамика доллара США на рынке

В ходе торгов в понедельник, 17 ноября, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 106,87, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,56%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

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