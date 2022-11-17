Після потужного падіння: як змінилася динаміка долара США проти 6 основних валют

Долар повернувся до зростання на ринку. Як змінилися котирування Індексу долара США під час торгів – читайте у новому матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США демонструє позитивну динаміку на ринку поки інвестори оцінюють змішані сигнали щодо американської економіки, пише Reuters.

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Протягом останніх тижнів долар США суттєво послабив свої позиції відносно кошика з 6 основних валют на фоні останніх даних про інфляцію та коментарі від Федерального резерву, які спровокували очікування, що американський центробанк надалі буде проводити менш агресивну політику.

Динаміка долара США на ринку

Під час торгів у понеділок, 17 листопада, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 106,87, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,56%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

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