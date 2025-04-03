Доллар рекордно обвалился в цене, тогда как евро подорожало до нового максимума
- Доллар США резко упал в цене из-за новых тарифов, введенных администрацией Трампа, и достиг многомесячного минимума. В то же время курс евро к доллару взлетел до нового максимума, зафиксировав лучший день на рынке за 9 лет.
- Индекс доллара США по состоянию на 3 апреля составляет 101,60, что означает падение на 2,10%, и это самый низкий уровень за последние 6 месяцев.
Доллар США резко обвалился в цене в первый день введения новых тарифов администрацией Трампа. Более того, валюта зафиксировала минимума за несколько месяцев.
Почему доллар падает в цене
В четверг, 3 апреля, доллар США резко обвалился в цене. Кроме того, американская валюта упала в цене до многомесячного минимума, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.
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Курс доллара сегодня реагирует на решение президента Дональда Трампа о введении тарифов на весь импорт США. Кроме того, глава Белого дома Трамп ввел чрезвычайное положение в США. Мол, это нужно для защиты американских интересов.
В то же время тарифы США спровоцировали стремительный рост евро на рынке. Курс евро вырос на более чем на 2% относительно доллара, достигнув пикового уровня за 6 месяцев. Более того, доллар зафиксировал самый большой обвал по отношению к евро за 9 лет, информирует Reuters.
Что такое Индекс доллара США
Сколько стоит доллар США на сегодня
Индекс доллара США по состоянию на 3 апреля торгуется на уровне 101,60. Валюта упала в цене на 2,10%, информирует MarketWatch. В течение дня индекс доллара колеблется в диапазоне от 101,37 до 103,38. Доллар обвалился до минимума за 6 месяцев. Кроме того, доллар приблизился к минимуму за год.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC