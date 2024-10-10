Эти доллары обязаны принимать все банки и обменники: играет ли роль год выпуска банкнот

Вокруг темы обмена валют существует немало мифов. В частности, речь идет о том, играет ли какую-то роль год выпуска купюр доллара.

Курс валют в Украине

Стоимость иностранных валют можно узнать в банках, небанковских учреждениях, официальном сайте НБУ и благодаря различным порталам, которые пишут об экономике и курсах валют, информирует 24 Канал. Как правило, курс валюты определяется рыночными силами.

Стоит внимания В каком году доллар лучше покупать, чтобы не иметь проблем в будущем

Однако в Украине с февраля 2022 года ситуация на валютном рынке особая, поскольку НБУ был вынужден оперативно реагировать на полномасштабное вторжение России в Украину, чтобы стабилизировать ситуацию.

К теме! Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости на валютном рынке. Это означает, что НБУ главный игрок на рынке и контролирует пару доллар – гривна, сглаживая чрезмерные колебания.

Сколько стоит доллар

У Нацбанке добавили, что банки и небанковские учреждения должны принимать все доллары, которые прошли проверку на подлинность, а также не имеют признаков значительного износа или повреждения. Для обмена валюты никакой роли не играет ни год выпуска купюр, ни их номинал. Более того, финансовые учреждения не имеют права устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством. Также напомним, что действительны все доллары, которые были выпущены с 1914 года.

10 октября 2024 года НБУ установил курс доллара США на уровне 41,19 гривны. В то же время средний курс американской валюты в банках Украины колеблется на уровне 41,05 гривны (покупка) – 41,50 гривны (продажа), согласно данным "Минфина". Обмен валюты происходит по текущему курсу валют на рынке.