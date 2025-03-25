Доллар США растет и падает в цене одновременно: что происходит с топовой валютой мира
- Доллар США достиг максимального уровня за три недели, инвесторы оценивают влияние новых тарифов, а экономические отчеты показывают сильное состояние экономики.
- Индекс доллара США торгуется на уровне 103,98, упав на 0,27%, с начала 2025 года доллар упал на 4,15%, а наибольшие колебания индекса за 12 месяцев были между 110,18 и 100,16.
Доллар США удерживает устойчивые позиции относительно корзины из 6 других валют. В целом на рынок валют влияют важные сигналы из США.
Что происходит с долларом США
Во вторник, 25 марта, доллар США демонстрирует стабильную динамику на рынке. Кроме того, доллар США сегодня достиг максимального уровня за три недели, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.
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Сейчас трейдеры взвешивают потенциальное влияние на рынок от новых тарифов США. В то же время в США публикуют отчеты, которые свидетельствуют о сильном состоянии экономики, которая является крупнейшей в мире. В частности, деловая активность выросла в марте, однако ожидания бизнесов на год упали до второго самого низкого уровня с октября 2022 года. Предпринимателей беспокоят такие моменты:
- Спрос.
- Таможенная политика США.
- Изменения в политике при новой администрации Трампа.
Что такое Индекс доллара США
Сколько стоит доллар США на сегодня
Индекс доллара США торгуется на уровне 103,98, упав на 0,27%, информирует MarketWatch. В течение дня индекс доллара колеблется в диапазоне от 103,94 до 104,47. С начала 2025 года доллар США упал на 4,15%. К тому же доллар в 2025 году зафиксировал худшее начало года с 2008 года.
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.