Что происходит с долларом США

Во вторник, 18 марта, доллар США вернулся к росту. Несмотря на это доллар торгуется вблизи минимума за 5 месяцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Инвесторы с осторожностью относятся к перспективам экономики США, которая является крупнейшей в мире, а также потенциальных последствий таможенной политики Дональда Трампа для экономического роста.

Кроме того, стоит учитывать, что сегодня началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы США (ФРС), где могут принять решение по процентной ставке. Трейдеры ожидают, что регулятор оставит ставку без изменений, но прогнозируют, как минимум, два снижения до конца года.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар США на сегодня

Сейчас Индекс доллара США торгуется на уровне 103,60. Этот показатель вырос на 0,22%, информирует MarketWatch. С января 2025 года доллар упал в цене на 4,50%. Ранее сообщали, что доллар США потерял в цене более 3% с начала года, что стало худшим показателем для валюты с начала года с 2008 года.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: