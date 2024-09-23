Разницу трудно не заметить: на сколько подорожала 1000 долларов с начала 2024 года

Почти за 9 месяцев 2024 года украинская гривна ощутимо просела относительно доллара США. Это означает, что за сохранение в иностранной валюте нужно платить больше. В частности, существенно больше придется заплатить, чтобы отложить 1000 долларов.

1000 долларов в гривнах

Согласно НБУ, курс доллара США торгуется на уровне 41,34 гривны. Тогда как в начале января 2024 года американская валюта стоила 36,56 гривны.

Обратите внимание Что происходит с долларом США после серьезного обвала

Существенные изменения курса доллара также зафиксировали в банках и обменниках в Украине. По состоянию на 23 сентября на валютном рынке сложилась такая ситуация:

Средний курс доллара США в банках Украины колеблется на уровне 41,20 гривны для покупки и 41,70 гривны для продажи, согласно данным "Минфина";

Зато в обменниках доллар покупают по 41,20 гривны, а продают – по 41,78 гривны, по данным finance.ua.

Важно! Это означает, что сейчас за 1000 долларов в банках нужно будет заплатить 41 700 гривен. Тогда как в обменниках эта сумма будет стоить 41 780 гривен.

В начале января в украинских банках доллар торговался на уровне 38,2 гривны (покупка) и 39 гривен (продажа). А на наличном рынке доллар стоил 38,66 гривны (покупка) и 39,23 гривны (продажа). Поэтому в начале года за 1000 долларов нужно было заплатить 39 тысяч гривен в кассах банков и 39 230 в обменниках.