Обменные пункты обновили курс доллара и евро – какова актуальная цена валюты в Украине

В понедельник, 15 июня, официальный курс доллара в Украине составляет 44,81 гривны, а евро – 51,85. Однако цены в банках и обменных пунктах традиционно отличаются от показателей Нацбанка.

Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 15 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,55 гривны (+5 копеек), а продажа – 45,10 гривны (без изменений).

(+5 копеек), а продажа – (без изменений). Покупка евро проходит по 51,60 гривны (+10 копеек), а продажа – по 52,32 гривны (+7 копеек).

Смотрите также Впервые за более чем 100 лет монеты из чистого золота отчеканят в одной из стран ЕС

Что с курсом валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,90 гривны (-5 копеек), а продажа – 44,96 гривны (+5 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (+5 копеек). В свою очередь, покупка евро проходит по 52,14 гривны (+8 копеек), а продажа – по 52,39 гривны (+14 копеек).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 44,42 гривны (+2 копейки), а продают – по 45,02 гривны (+7 копеек).

(+2 копейки), а продают – по (+7 копеек). Евро покупают по 51,92 гривны (+21 копейка), а продают – по 52,54 гривны (+4 копейки).

Что давит на курс гривны

В комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ключевые риски для экономики остаются актуальными.

В частности, в течение июня на динамику потребительских цен в Украине продолжают влиять стоимость топлива, а также последствия войны для энергетики, логистики и производства.

Правда, уравновесить эти вызовы способны ожидаемое поступление международной финансовой помощи и сезонное удешевление овощей и ягод в начале лета.