Доллар приблизился к многомесячному минимуму, а два его конкурента фиксируют серьезные успехи

Американский доллар теряет позиции на рынке по отношению к корзине из 6 других валют. Об основных изменениях на рынке и прогнозах для доллара США – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения Индекса доллара США на рынке

В ходе торгов в четверг, 12 января 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 103,01, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель потерял 0,17%, а колебался в диапазоне 103,00 – 103,29.

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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78 . Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет;

. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет; В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, по данным CNBC.

В целом, Индекс доллара США уже существенно отошел от максимального показателя за 20 лет. Более того, этот показатель вплотную приблизился к минимальному уровню за 7 месяцев – 102,93.

Среди главных причин, которые подталкивают доллар к обесцениванию, – ожидания отказа Федерального резерва от агрессивной монетарной политики, пишет Reuters.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона.



Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Британский фунт потерял 0,1% против доллара во время торгов. Аналогичную динамику продемонстрировала и официальная валюта стран Еврозоны – евро. Однако на предыдущей сессии последняя достигла максимума за 7 месяцев.

Позиции евро усиливают последние заявления чиновников из Европейского центрального банка, призывающих политику поднятия процентных ставок, информирует издание Reuters.

Она существенно укрепила позиции на рынке, поскольку Банк Японии может рассмотреть побочные эффекты ослабления монетарной политики на следующей неделе. Валюта подорожала на 0,8% до 131,36 доллара США во время торгов в Азии.

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Эксперты также объяснили, что привело к стремительному укреплению доллара США в 2022 году. Более того, за этот период Индекс доллара зафиксировал несколько серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год.