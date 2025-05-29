Доллар растет или падает: как валюта отреагировала на блокировку тарифов Трампа

Доллар США усиливает позиции на рынке относительно корзины из 6 других валют. Американская валюта оценила решение суда по таможенной политике Трампа.

Почему растет доллар сегодня

В четверг, 29 мая, доллар США дорожает третий день подряд. Валюта положительно оценила решение суда в США о блокировании тарифов Дональда Трампа, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Суд международной торговли США заявил, что Трамп превысил свои полномочия. Тогда как администрация Трампа подала апелляцию, чтобы оспорить решение суда. Напомним, что доллар США и рисковые активы больше всего пострадали из-за таможенной политики Трампа.

В то же время Федеральная резервная система США не спешит снижать процентные ставки. Регулятор ждет пока не будет большей ясности относительно экономических действий правительства и тарифов. Однако добавляют, что увеличиваются такие риски как рост инфляции и безработицы.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США колеблется на уровне 99,93, по данным MarketWatch. Доллар вырос в цене на 0,04% во время торгов. В течение торгового дня американская валюта торговалась в диапазоне от 99,88 до 100,54.

Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев: