После нескольких спадов за месяц: какую динамику демонстрирует доллар на рынке
Американский доллар продолжает ослабевать по отношению к корзине из 6 других валют. Почему так происходит – читайте в новом материале 24 канала.
Котировки Индекса доллара США продолжают терять позиции на рынке. К примеру, доллар обновил минимум против японской иены за 3 месяца.
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Эта реакция рынка на заявление главы американского центробанка об смягчении монетарной политики может произойти уже в декабре. По его словам, замедление темпов поднятия ставки поможет сбалансировать риски. Reuters.
Динамика доллара США на рынке
В ходе торгов в четверг, 1 декабря 2022 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне. 105,47, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель потерял 0,45%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.
Добавим, что в ноябре 2022 года произошло крупнейшее двухдневное падение Индекса доллара США за почти 14 лет. Кроме того, в последний день месяца американский доллар зафиксировал самый масштабный месячный обвал за 12 лет.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Больше фактов о динамике доллара США:
- В целом 2022 стал для Индекса доллара США лучшим годом за последние почти 40 лет;
- Одной из основных причин стремительного укрепление американской валюты в 2022 году стала политика Федерального резерва;
- На сегодня трейдеры оценивают шансы на то, что американский центробанк замедлит темпы поднятия ставок в 63,5%, а вероятность еще одного агрессивного повышения – у 36,5%.