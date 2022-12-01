После нескольких спадов за месяц: какую динамику демонстрирует доллар на рынке

Американский доллар продолжает ослабевать по отношению к корзине из 6 других валют. Почему так происходит – читайте в новом материале 24 канала.

Котировки Индекса доллара США продолжают терять позиции на рынке. К примеру, доллар обновил минимум против японской иены за 3 месяца.

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Эта реакция рынка на заявление главы американского центробанка об смягчении монетарной политики может произойти уже в декабре. По его словам, замедление темпов поднятия ставки поможет сбалансировать риски. Reuters.

Динамика доллара США на рынке

В ходе торгов в четверг, 1 декабря 2022 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне. 105,47, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель потерял 0,45%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

Добавим, что в ноябре 2022 года произошло крупнейшее двухдневное падение Индекса доллара США за почти 14 лет. Кроме того, в последний день месяца американский доллар зафиксировал самый масштабный месячный обвал за 12 лет.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

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