Почему падает доллар сегодня

В среду, 21 мая 2025 года, доллар падает третий день подряд. Американская валюта упала ниже важного показателя на уровне, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Доллар США упал до минимума за 2 недели к корзине из 6 других валют. Сейчас трейдеры сфокусировали внимание на встрече министров финансов стран G7, которая пройдет в Канаде. В частности, они ждут, сможет ли администрация Трампа смириться с ослаблением доллара.

Кроме того, на рынок влияет ухудшение фискальных перспектив США. Например, Трамп призывает республиканцев в Конгрессе объединиться, чтобы проголосовать за законопроект о существенном уменьшении налогов. В то же время законопроект может не получить необходимой поддержки в Конгрессе. Напомним, что агентство Moody's снизило рейтинг США с Aaa до Aa1 из-за роста уровня государственного долга и увеличения дефицита бюджета.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сегодня упал на 0,57% до 99,53, согласно данным MarketWatch. Во время сегодняшних торгов доллар США торгуется в диапазоне от 99,40 до 99,99. С января 2025 года доллар потерял в цене 8,25%.

Ключевые колебания Индекса доллара США за год: