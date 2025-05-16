Напряжение на рынке валют растет: почему доллар падает: почему доллар падает
- Доллар падает в цене из-за замедления инфляции в цене из-за замедления инфляции и уменьшения продаж в США, вызывая ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
Индекс доллара США за год варьировался от пика 110,18 до самого низкого значения 97,92, а за последнюю неделю упал на 0,43%.
Доллар продолжает терять позиции на рынке. За эту неделю доллар существенно изменил динамику на рынке.
Почему цена доллара падает
Во время торгов в пятницу, 16 мая, доллар падает в цене относительно корзины из 6 других валют. Кроме того, доллар завершает неделю с существенным проседанием на рынке, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.
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В начале недели доллар вырос более чем на 1% на фоне удачных торговых переговоров между США и Китаем, которые прошли в Швейцарии. Однако ситуация на рынке валют позже изменилась, поскольку новые данные свидетельствовали о замедлении инфляции и уменьшение продаж в США, что вызвало беспокойство относительно замедления потребительской активности. Как результат, трейдеры теперь больше ожидают новых решений Федеральной резервной системы США о снижении процентных ставок позже в этом году.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Что с долларом сегодня
Индекс доллара США торгуется на уровне 100,77, по данным портала MarketWatch. Во время сегодняшних торгов доллар подешевел на 0,11%. В течение торговой сессии валюта колебалась в диапазоне от 100,52 до 100,84. С начала 2024 года доллар упал в цене более чем на 7%. За неделю, которая длилась с 12 по 16 мая, подешевел на 0,43%.
Ключевые колебания Индекса доллара США за год:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 97,92 сообщает издание CNBC.