Доллар США обвалился до многомесячного минимума

Доллар усилил потери на рынке. На валюту давит сразу несколько факторов, которые связаны с США.

Почему падает доллар сегодня

В четверг, 10 апреля, доллар США снова упал в цене. Валюта упала до самого низкого уровня за 6 месяцев, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics. Доллар падает в цене из-за нескольких факторов.

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Во-первых, речь идет о решении Дональда Трампа по тарифам. Президент США заявил, что ставит на паузу пошлины на импорт из большинства стран мира сроком на 90 дней из-за опасений относительно глобального экономического роста. Кроме того, на доллар влияют последние данные по инфляции в США. Индекс потребительских цен вырос на 2,8% в годовом исчислении. Это самые медленные темпы роста инфляции с марта 2021 года. Из-за этого ослабли опасения, что тарифная война нанесет серьезный ущерб экономике США.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар США на сегодня

Индекс доллара США торгуется на уровне 101,62, упав на 1,26% во время торгов, по данным MarketWatch. В течение торговой сессии индекс доллара колеблется в диапазоне от 101,48 до 103,03.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: