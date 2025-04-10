Доллар США обвалился до многомесячного минимума
Доллар усилил потери на рынке. На валюту давит сразу несколько факторов, которые связаны с США.
Почему падает доллар сегодня
В четверг, 10 апреля, доллар США снова упал в цене. Валюта упала до самого низкого уровня за 6 месяцев, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics. Доллар падает в цене из-за нескольких факторов.
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Во-первых, речь идет о решении Дональда Трампа по тарифам. Президент США заявил, что ставит на паузу пошлины на импорт из большинства стран мира сроком на 90 дней из-за опасений относительно глобального экономического роста. Кроме того, на доллар влияют последние данные по инфляции в США. Индекс потребительских цен вырос на 2,8% в годовом исчислении. Это самые медленные темпы роста инфляции с марта 2021 года. Из-за этого ослабли опасения, что тарифная война нанесет серьезный ущерб экономике США.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Сколько стоит доллар США на сегодня
Индекс доллара США торгуется на уровне 101,62, упав на 1,26% во время торгов, по данным MarketWatch. В течение торговой сессии индекс доллара колеблется в диапазоне от 101,48 до 103,03.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC