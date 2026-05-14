Доллар снова подешевел: какой курс валют установил Нацбанк на 15 мая

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 15 мая. Доллар в Украине продолжил немного дешеветь вместе с евро.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 14 мая торгуется по 43,96 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 1 копейку против 13 мая. Официальный курс евро составляет 51,50 гривны, следовательно его цена уменьшилась на 14 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 15 мая курс валют будет таким:

доллар – 43,95 гривны (-1 копейка);

евро – 51,43 гривны (-7 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 14 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,75 гривны , а продажа – по 44,19 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,92 гривны , а продажа – по 43,95 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,34 гривны, а продажа – по 43,91 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 14 мая был таким: в банках – покупка в среднем была по 51,25 гривны , а продажа – по 51,85 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,60 гривны , а продажа – по 51,75 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,37 гривны, а продажа – по 51,85 гривны.

Выгодно ли хранить деньги в валюте?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев рассказал, что доходность депозитов может перекрыть потенциальные курсовые изменения.

Гривневые вклады потеряют часть привлекательности при условии, если доллар существенно подорожает – примерно до 46,50 гривны. Однако это вряд ли произойдет в конце этого года, считает эксперт.

Напомним, накануне решение Нацбанка сохранить учетную ставку на текущем уровне, в частности, имело целью как раз поддержать популярность депозитов в нацвалюте, ведь это частично уменьшит давление на наличный рынок.