Накануне выходных в обменниках подорожала популярная валюта

В пятницу, 3 июля, официальный курс доллара в Украине составляет 44,80 гривны, а евро – 51,08 гривны. Какая из этих валют сейчас дорожает в обменных пунктах, банках и на черном рынке – читайте далее.

Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 3 июля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,50 гривны (-3 копейки), а продажа – 45,02 гривны (-1 копейка).

(-3 копейки), а продажа – (-1 копейка). Покупка евро осуществляется по 50,88 гривны (+7 копеек), а продажа – по 51,56 гривны (+6 копеек).

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Что с курсом валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,78 гривны (-3 копейки), а продажа – 44,83 гривны (-8 копеек).

(-3 копейки), а продажа – (-8 копеек). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,30 гривны (+10 копеек), а продажа – по 51,40 гривны (+2 копейки).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,32 гривны (-2 копейки), а продают – по 44,84 гривны (-2 копейки).

(-2 копейки), а продают – по (-2 копейки). Евро покупают по 50,98 гривны (+4 копейки), а продают – по 51,76 гривны (+12 копеек).

К слову, в настоящее время в Украине Нацбанк остается ключевым игроком на валютном рынке и располагает достаточным количеством инструментов для сдерживания чрезмерных колебаний. В рамках режима "управляемой гибкости" он может проводить интервенции, когда спрос и предложение существенно расходятся.

В то же время задача регулятора заключается не в том, чтобы зафиксировать курс на определенном уровне. Речь идет скорее о предотвращении резких и необоснованных колебаний, которые могут подорвать ожидания бизнеса и населения.