"Успокоился" ли доллар после рекордного взлета: официальный курс валют на 11 марта
- Нацбанк установил официальный курс валют на 11 марта: доллар будет стоить 43,86 гривны, а евро – 51,03 гривны.
- Цена американской валюты уменьшилась на 3 копейки, тогда как европейской – выросла аж на 32 копейки.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 11 марта. После нового абсолютного рекорда в Украине доллар немного сбросил в цене, тогда как евро – начало стремительно набирать.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 10 марта торгуется по 43,89 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 17 копеек против 9 марта. Официальный курс евро составляет 50,71 гривны, следовательно его цена также выросла на 17 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 11 марта курс валют будет таким:
- доллар – 43,86 гривны (-3 копейки);
- евро – 51,03 гривны (+32 копейки).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 10 марта курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,70 гривны, а продажа – по 44,20 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 44,05 гривны, а продажа – по 44,20 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,52 гривны, а продажа – по 44,35 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 10 марта был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 50,65 гривны, а продажа – по 51,40 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,30 гривны, а продажа – по 51,54 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 51,15 гривны, а продажа – по 51,68 гривны.
Что об изменениях говорят в Нацбанке?
Напомним, на прошлой неделе американская валюта три дня подряд обновляла исторические максимумы цены: 4 марта – 43,45 гривны, 5 марта – 43,71 гривны, 6 марта – 43,80 гривны.
На запрос 24 Канала в Нацбанке объяснили, что в этот период на котировки и ожидания рынка влияли как внешние, так и внутренние ситуативные факторы. В частности, когда баланс между спросом и предложением ухудшается – гривна ослабевает.
Кроме того, волатильность на мировых товарных и финансовых рынках усилила активизация боевых действий на Ближнем Востоке.