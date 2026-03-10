"Успокоился" ли доллар после рекордного взлета: официальный курс валют на 11 марта

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 11 марта. После нового абсолютного рекорда в Украине доллар немного сбросил в цене, тогда как евро – начало стремительно набирать.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 10 марта торгуется по 43,89 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 17 копеек против 9 марта. Официальный курс евро составляет 50,71 гривны, следовательно его цена также выросла на 17 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 11 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,86 гривны (-3 копейки);

евро – 51,03 гривны (+32 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 10 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,70 гривны , а продажа – по 44,20 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,05 гривны , а продажа – по 44,20 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,52 гривны, а продажа – по 44,35 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 10 марта был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,65 гривны , а продажа – по 51,40 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,30 гривны , а продажа – по 51,54 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,15 гривны, а продажа – по 51,68 гривны.

Что об изменениях говорят в Нацбанке?

Напомним, на прошлой неделе американская валюта три дня подряд обновляла исторические максимумы цены: 4 марта – 43,45 гривны, 5 марта – 43,71 гривны, 6 марта – 43,80 гривны.

На запрос 24 Канала в Нацбанке объяснили, что в этот период на котировки и ожидания рынка влияли как внешние, так и внутренние ситуативные факторы. В частности, когда баланс между спросом и предложением ухудшается – гривна ослабевает.

Кроме того, волатильность на мировых товарных и финансовых рынках усилила активизация боевых действий на Ближнем Востоке.