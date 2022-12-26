Ситуация стабильна: все об актуальной динамике доллара США на рынке
Позиции доллара на рынке остаются стабильными, показывая положительную динамику. О последних изменениях котировок Индекса доллара США во время торгов – читайте на Финансы24.
Доллар США минимально укрепил позиции на рынке против корзины из 6 других валют во время торгов.
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Последние изменения Индекса доллара США на рынке
По состоянию на понедельник, 26 декабря, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 104,32 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,01%, а колебался в диапазоне 104,12 – 104,54. Крайние позиции для Индекса доллара за последний год:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78;
- В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, согласно данным CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Недавно специалисты объяснили основные причины стремительного укрепления доллара США в 2022 году, а также фиксирование нескольких серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год.
Больше новостей о долларе США:
- Одной из основных причин стремительного роста американской валюты в 2022 году стала проводимая монетарная политика Федерального резерва, чтобы унять инфляцию. Доллар за последние 12 месяцев вырос на 9%, согласно Reuters;
- Однако в ноябре на валютном рынке зафиксировали самый двухдневный обвал Индекса доллара США почти за 14 лет;
- Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали. до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.