Курс доллара в Украине изменился – какие цены выставили обменники

В четверг, 14 мая, официальный курс доллара в Украине составляет 43,96 гривны, а евро – 51,50 гривны. Однако обменники традиционно предлагают гражданам несколько иную цену.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 14 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,72 гривны (без изменений), а продажа по 44,20 гривны (+1 копейка).

(без изменений), а продажа по (+1 копейка). Покупка евро проходит по 51,25 гривны (-15 копеек), а продажа – по 51,95 гривны (без изменений).

Смотрите также Гривневые депозиты против долларов "под подушкой" – как сохранить свои деньги в мае

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,90 гривны (-1 копейка), а продажа – по 43,95 гривны (+5 копеек).

(-1 копейка), а продажа – по (+5 копеек). Зато покупка евро проходит по 51,60 гривны (-1 копейка), а продажа – по 51,78 гривны (-1 копейка).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,30 гривны (-16 копеек), а продают – по 43,92 гривны (+3 копейки).

(-16 копеек), а продают – по (+3 копейки). Евро покупают по 51,36 гривны (-10 копеек), а продают – по 51,91 гривне (+1 копейка).

Каким будет курс доллара в мае?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в течение последнего месяца весны курс доллара в Украине будет колебаться в пределах от 43,50 до 44,50 гривны.

Кроме того, эксперт объяснил определенную закономерность, связанную с ситуацией на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо усиливает американскую валюту, тогда как их снижение или стабильность – поддерживают евро.

Для украинцев это означает более изменчивый курс, поскольку каждые 0,01 в соотношении этих мировых валют могут добавлять или отнимать около 50 копеек в цене евро.