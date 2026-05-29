Доллар направляется к недельным потерям: новое следствие возможной сделки между США и Ираном
29 мая доллар остался крепким относительно других валют. Однако эта валюта находилась на пути к потерям именно из-за потенциального заключения соглашения между США и Ираном.
Как конфликт между Ираном и США влияет на доллар?
Новости о возможном соглашении ощутимо повлияли на цену нефти. Также из-за этого всколыхнулся доллар относительно других валют, сообщает Reuters.
Читайте также Действительно ли доллар отступил – сколько стоит наличность в конце мая
Сейчас ситуация с валютой такова:
- евро почти не изменился и был на уровне – 1,1642 доллара;
- фунт также почти не изменился – 1,3435 доллара;
- в свою очередь австралийский доллар слегка вырос и достиг 0,7165 доллара США;
- новозеландский доллар вырос на 0,4%, теперь он – 0,5960 доллара США.
Вполне возможно, что после того, как этот кризис в Иране, на Ближнем Востоке, останется позади, мы ожидаем, что доллар США останется слабым,
– отметил руководитель отдела стратегии команды глобальных суверенных рынков UBS Asset Management Массимилиано Кастелли.
Заметим, конфликт на Ближнем Востоке временно приостановил ослабление доллара. В частности, из-за того, что возник спрос на безопасные инвестиционные активы. В то же время многие инвесторы продолжают диверсифицировать свои инвестиции. При этом, они отдаляются от активов в американских долларах.
Как показывает статистика, инфляция в США в апреле ощутимо выросла. Это самые быстрые темпы за последние 3 года.
Такая ситуация возникла, потому что:
- стремительно росли цены на энергоносители именно из-за войны на Ближнем Востоке;
- а экономисты изменили свой прогноз, теперь они ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки неизменными в 2027 году.
Что известно о возможном соглашении между Ираном и США?
Еще 28 мая стало известно, что Вашингтон и Тегеран достигли мирного соглашения. Однако оно еще окончательно не заключено. Ведь ожидается одобрение этого соглашения Трампом.
Уже известно, что это соглашение продлевает режим прекращения огня еще на 60 дней. К тому же, по плану, должен открыться Ормузский пролив.
В течение этих 60 дней переговоры продолжатся. В частности, в это время должно состояться обсуждение таких сложных вопросов, как ядерная программа Ирана.