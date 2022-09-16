В США ожидают следующего шага центробанка: как это влияет на доллар

Американский доллар снова демонстрирует положительную динамику на рынке. Что влияет на котировки Индекса доллара США – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США в пятницу, 16 сентября, демонстрировал положительную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

На момент создания этого материала, индекс доллара США колеблется на уровне 110,02, согласно данным Yahoo!Finance. С начала дня котировки выросли на 0,26%. Индекс начал день на уровне 109,80. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

максимально этот показатель достигал 110,79. Это зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);

Это зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень); Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,42, по данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на сегодняшний день торгуется на уровне 109,99, согласно данным WSJ. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,24%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

за месяц он пошел вверх на 1,70%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 5,07%;

с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 14,64%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 18,06%.

Ситуация на валютном рынке

В 2022 году доллар США мощно усилил свои позиции на валютном рынке. В частности, за август индекс доллара США вырос примерно на 2,6%, продемонстрировав рост в течение 3 месяцев подряд.

В пятницу, 16 сентября, американский доллар вернулся к укреплению позиций. Такую динамику зафиксировали на фоне роста доходности казначейских облигаций США из-за ожиданий потенциально большого увеличения ставки Федеральным резервом на следующей неделе. В то время как китайский юань обрушился ниже важного психологического порога на уровне 7 долларов, пишет Reuters.