Доллар США теряет позиции на рынке: от каких данных зависит будущее валюты

На валютном рынке все несколько дней подряд фиксируют отрицательную динамику доллара США. Что происходит с американской валютой – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США продолжает демонстрировать отрицательную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 13 сентября 2022 года Индекс доллара США колеблется на уровне 108,02 по данным Yahoo! Finance. С начала дня котировки упали на 0,29%. Индекс начал день на уровне 108,23. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

максимально этот показатель был равен 110,79, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);

который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень); Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,32, по данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на сегодняшний день торгуется на уровне 108,02, согласно WSJ. С начала торговой сессии этот показатель потерял 0,28%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

за месяц он пошел на 1,42%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 2,37%;

с начала 2022 года Индекс пошел на 12,56%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 16,62%.

Ситуация на валютном рынке

В 2022 г. доллар США мощно усилил свои позиции на валютном рынке. В частности, за август индекс доллара США вырос примерно на 2,6%, продемонстрировав рост в течение 3 месяцев подряд.

Одна в прошлую пятницу ситуация для доллара США на рынке начала меняться. Одна из ключевых причин – резкое повышение процентной ставки Европейским центральным банком. Дело в том, что этот шаг упрочил позиции евро на рынке, пишет издание Reuters.

По состоянию на понедельник, 12 сентября, американский доллар остановился недалеко от минимума через две недели накануне обнародования ключевых данных по инфляции в США на этой неделе. Сегодня котировки пошли немного вверх, но все равно демонстрируют отрицательную динамику.

Аналитики ожидают, что этот показатель продолжит падать. Уже с учетом данной информации Федеральный резерв будет разглядывать вопрос о способности замедления темпов повышения процентных ставок. Заседание запланировано на 21 сентября 2022 года, пишет CNBC.