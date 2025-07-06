Доллар близок к историческим антирекордам: каков курс американской валюты

Доллар США приближается к самым низким уровням за последние годы: относительно евро – с 2021 года, а относительно швейцарского франка – с 2015 года. Это происходит на фоне торговых переговоров в преддверии срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для введения новых пошлин.

Какой курс доллара

В понедельник, 7 июля, доллар курс доллара снизился до 0,79 швейцарского франка, приблизившись к самому низкому уровню с января 2015 года. Евро подешевел до 1,17 доллара – недалеко от достигнутого максимального значения с сентября 2021 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Британский фунт опустился до 1,36 доллара, но сохранился рядом с максимумом с октября 2021 года. При этом доллар укрепился относительно иены до 145,04.

Почему снижается курс доллара

Большинство торговых партнеров США ожидают значительного повышения пошлин после окончания 90-дневного моратория. В воскресенье, 6 июля, президент США Дональд Трамп уточнил, что новые пошлины вступят в силу с 1 августа.

Примечательно! В понедельник, 7 июля, Трамп намерен обнародовать список из нескольких десятков стран, которым будут направлены письма с предложениями о введении новых, более высоких тарифов. На данный момент только Великобритания, Китай и Вьетнам заключили соглашения с Белым домом.

Неопределенность в отношении торговой политики особенно сильно сказалась на австралийском и новозеландском долларах, которые традиционно чувствительны к риску.

Когда мораторий официально завершится и будут объявлены новые тарифы, всплеск рыночной волатильности, видно, неизбежен. На этот раз влияние может быть более ограниченным. В отличие от предыдущих случаев, когда уровни пошлин неожиданно превышали ожидания, сейчас рынки в целом готовы к анонсированным мерам. Более того, в ценах уже учтена вероятность дальнейшего продления сроков,

– написал старший корпоративный валютный дилер Convera Джеймс Книвтон.

Австралийский доллар снизился до 0,65 доллара, отступив от почти восьмимесячного максимума. Ожидается, что Резервный банк Австралии во вторник снизит ключевую процентную ставку еще на 0,25 пункта.

Важно! Индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,2% до 97,145, оттолкнувшись от почти 3,5-летнего минимума.