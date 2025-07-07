Який курс долара

У понеділок, 7 липня, долар курс долара знизився до 0,79 швейцарського франка, наблизившись до найнижчого рівня з січня 2015 року. Євро подешевшав до 1,17 долара – недалеко від досягнутого максимального значення з вересня 2021 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Британський фунт опустився до 1,36 долара, але зберігся поруч з максимумом з жовтня 2021 року. При цьому долар зміцнився щодо єни до 145,04.

Чому знижується курс долара

Більшість торгових партнерів США очікують значного підвищення мит після закінчення 90-денного мораторію. У неділю, 6 липня, президент США Дональд Трамп уточнив, що нові мита набудуть чинності з 1 серпня.

Примітно! В понеділок, 7 липня, Трамп має намір оприлюднити список з кількох десятків країн, яким будуть надіслані листи з пропозиціями про введення нових, більш високих тарифів. На цей час лише Велика Британія, Китай і В'єтнам уклали угоди з Білим домом.

Невизначеність щодо торговельної політики особливо сильно позначилася на австралійському і новозеландському доларах, які традиційно чутливі до ризику.

Коли мораторій офіційно завершиться і будуть оголошені нові тарифи, сплеск ринкової волатильності, видно, неминучий. Цього разу вплив може бути більш обмеженим. На відміну від попередніх випадків, коли рівні мит несподівано перевищували очікування, зараз ринки в цілому готові до анонсованих заходів. Ба більше, в цінах вже врахована ймовірність подальшого продовження термінів,

– написав старший корпоративний валютний дилер Convera Джеймс Кнівтон.

Австралійський долар знизився до 0,65 долара, відступивши від майже восьмимісячного максимуму. Очікується, що Резервний банк Австралії у вівторок знизить ключову процентну ставку ще на 0,25 пункту.

Важливо! Індекс долара, що відстежує динаміку американської валюти щодо шести основних світових валют, зріс на 0,2% до 97,145, відштовхнувшись від майже 3,5-річного мінімуму.