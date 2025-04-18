Доллар США изменил динамику на рынке в преддверии Пасхи

Доллар США снова падает в цене. В то же время стоит учесть, что потери валюты на рынке незначительны. На доллар влияют факторы, которые связаны с США.

Почему падает доллар сегодня

В пятницу, 18 апреля, доллар США фиксирует незначительные потери на рынке, но остается стабильным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics. Однако стоит учитывать, что на большинстве мировых финансовых рынков не слишком активны, что связано с подготовкой к Пасхе.

Стоит внимания Трамп набросился с критикой на главу центрального банка США и сделал важное заявление

При этом доллар торгуется у минимального уровня за 3 года. Доллар США оказался под давлением на фоне беспокойства относительно экономических последствий тарифов и политической неопределенности, которая нарастает, во времена Трампа. Напомним, что ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что они не будут спешить с любыми решения по ставке.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сегодня колеблется на уровне 99,32. Доллар упал в цене на 0,05% во время торгов, по данным MarketWatch. В течение торговой сессии индекс доллара США колеблется в диапазоне от 99,26 до 99,48.

Интересно! Курс евро к доллару достиг максимума за 3 года. Более того, единственная валюта Еврозоны дорожает самыми быстрыми темпами за 15 лет.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: