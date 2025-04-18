Долар США змінив динаміку на ринку напередодні Великодня

Долар США знову падає в ціні. Водночас варто врахувати, що втрати валюти на ринку незначні. На долар впливають фактори, які пов'язані з США.

Чому падає долар сьогодні

У п'ятницю, 18 квітня, долар США фіксує незначні втрати на ринку, але залишається стабільним. Про це пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics. Проте варто враховувати, що на більшість світових фінансових ринків не надто активні, що пов'язано з підготовкою до Великодня.

Варте уваги Трамп накинувся з критикою на главу центрального банку США та зробив важливу заяву

При цьому долар торгується біля мінімального рівня за 3 роки. Долар США опинився під тиском на тлі занепокоєння щодо економічних наслідків тарифів та політичної невизначеності, яка наростає, за часів Трампа. Нагадаємо, що раніше очільник ФРС Джером Пауелл заявив, що вони не будуть поспішати з будь-якими рішення щодо ставки.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США сьогодні коливається на рівні 99,32. Долар впав в ціні на 0,05% під час торгів, за даними MarketWatch. Протягом торгової сесії індекс долара США коливається в діапазоні від 99,26 до 99,48.

Цікаво! Курс євро до долара досягнув максимуму за 3 роки. Ба більша, єдина валюта Єврозони дорожчає найшвидшими темпами за 15 років.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: