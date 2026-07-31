НБУ установил новый курс доллара на 3 августа: что произойдет на следующей неделе

Полномасштабная война уже пятый год подряд подвергает украинскую экономику испытанию на прочность. Несмотря на постоянные вражеские атаки, необходимость значительных бюджетных расходов и многочисленные риски, валютный рынок сохраняет относительную стабильность.

Официальный курс валюты в Украине

По данным Нацбанка, в понедельник следующей недели, 3 августа, официальный курс валюты для украинцев будет следующим:

доллар США – 44,64 гривны (то есть -5 копеек по сравнению с 31 июля);

(то есть -5 копеек по сравнению с 31 июля); евро – 51,27 гривны (то есть фактически без изменений по сравнению с 31 июля).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,98 гривны по официальному курсу, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,04 гривны.

Сколько стоит валюта в банках

К слову, по данным 24 Канала , по состоянию на вечер 31 июля покупка доллара в банках обходилась в среднем по 44,48 гривны (-6 копеек), а продажа – по 44,98 гривны (-5 копеек).

, по состоянию на вечер 31 июля покупка доллара в банках обходилась в среднем по (-6 копеек), а продажа – по (-5 копеек). Покупка евро осуществлялась по 51,07 гривны (+12 копеек), а продажа – по 51,78 гривны (+13 копеек).

Что касается курса на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходилась по 44,85 гривны (-3 копейки), а продажа – по 44,93 гривны (-7 копеек).

(-3 копейки), а продажа – по (-7 копеек). В свою очередь, покупка евро осуществлялась по 51,40 гривны (+10 копеек), а продажа – по 51,63 гривны (+17 копеек).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменные пункты покупали доллары в среднем по 44,67 гривны (+22 копейки), а продавали – по 44,96 гривны (-1 копейка).

(+22 копейки), а продавали – по (-1 копейка). Евро покупали по 51,36 гривны (+16 копеек), а продавали – по 51,73 гривны (+8 копеек).

Напомним, в конце июля Правление по вопросам монетарной политики Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку с 15% до 15,5% годовых. Главной целью такого шага является сдерживание инфляции и сохранение стабильности национальной валюты.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, участникам рынка понадобится несколько дней, чтобы оценить последствия и адаптироваться. Более того, уровень в 45 гривен за доллар остается ключевым, и его преодоление станет сигналом к переходу в "новую реальность".