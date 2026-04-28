Доллар и евро подешевели в Украине: как изменится официальный курс валют 29 апреля

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 29 апреля. Доллар и евро незначительно подешевели для украинцев.

Каков официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 28 апреля торгуется по 44,08 гривны. То есть, цена американской валюты увеличилась на 8 копеек против 27 апреля. Официальный курс евро составляет 51,76 гривны, следовательно, его цена выросла еще на 22 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 29 апреля курс валют будет таким:

доллар – 44, 07 гривны (-1 копейка);

евро – 51, 49 гривны (-27 копеек).

Каков курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 28 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,80 гривны , а продажа – по 44,30 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,90 гривны , а продажа– по 43,96 гривны ;

, а продажа– по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,48 гривны, а продажа– по 43,98 гривны.

Каков курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 28 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,30 гривны , а продажа– по 52 гривны ;

, а продажа– по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,55 гривны , а продажа– по 51,77 гривны ;

по , а продажа– по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,29 гривны, а продают– по 51,82 гривны.

Как на курс валют повлияет учетная ставка?

Напомним, 30 апреля на очередном заседании Нацбанк пересмотрит монетарную политику. Предположение об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала выразила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Если учетную ставку сохранят без изменений, подтвердив "жесткую риторику", это поддержит интерес к гривневым инструментам и поможет сдержать чрезмерные колебания курса.

Однако важными для гривны остаются и внешние факторы, такие как поведение мирового доллара, динамика цен на энергоносители и т.д.