Доллар и евро подешевели в Украине: как изменится официальный курс валют 29 апреля
- Нацбанк установил официальный курс валют на 29 апреля: доллар будет стоить 44,07 гривны, а евро – 51,49 гривны.
- Цена американской валюты снизилась на 1 копейку, тогда как европейской – упала на 27 копеек.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 29 апреля. Доллар и евро незначительно подешевели для украинцев.
Каков официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 28 апреля торгуется по 44,08 гривны. То есть, цена американской валюты увеличилась на 8 копеек против 27 апреля. Официальный курс евро составляет 51,76 гривны, следовательно, его цена выросла еще на 22 копейки, сообщает Нацбанк.
А вот 29 апреля курс валют будет таким:
- доллар – 44, 07 гривны (-1 копейка);
- евро – 51, 49 гривны (-27 копеек).
Каков курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 28 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,80 гривны, а продажа – по 44,30 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,90 гривны, а продажа– по 43,96 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,48 гривны, а продажа– по 43,98 гривны.
Каков курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 28 апреля был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 51,30 гривны, а продажа– по 52 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,55 гривны, а продажа– по 51,77 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 51,29 гривны, а продают– по 51,82 гривны.
Как на курс валют повлияет учетная ставка?
Напомним, 30 апреля на очередном заседании Нацбанк пересмотрит монетарную политику. Предположение об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала выразила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
Если учетную ставку сохранят без изменений, подтвердив "жесткую риторику", это поддержит интерес к гривневым инструментам и поможет сдержать чрезмерные колебания курса.
Однако важными для гривны остаются и внешние факторы, такие как поведение мирового доллара, динамика цен на энергоносители и т.д.