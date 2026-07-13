Официальный курс валют на 14 июля: насколько подорожали доллар и евро

Нацбанк установил официальный курс валюты на вторник, 14 июля. Доллар и евро в очередной раз немного подорожали для украинцев.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 13 июля торговался по 44,49 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 2 копейки по сравнению с 10 июля. Официальный курс евро составил 50,86 гривны, таким образом, его курс также снизился на 1 копейку, сообщает Нацбанк.

В свою очередь, 14 июля курс валюты будет следующим:

доллар – 44,67 гривны (+18 копеек);

евро – 51,05 гривны (+19 копеек).

К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Интересно, что 13 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

по данным 24 Канала , в банках покупка в среднем составляла 44,33 гривны , а продажа – 44,84 гривны ;

, в банках покупка в среднем составляла , а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,72 гривны , а продажа – 44,70 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах покупка в среднем составляла 43,96 гривны, а продажа – 44,78 гривны.

А вот курс евро был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 50,64 гривны , а продажа – 51,30 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,10 гривны , а продажа – 51,21 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 50,76 гривны, а продажа – 51,40 гривны.

К слову, официальный курс доллара в Украине с начала июля остается относительно стабильным, а ежедневные колебания не превышают 40 – 50 копеек.

По прогнозам банкиров, в течение недели с 13 по 19 июля курс американской валюты будет колебаться в пределах 44,4 – 45 гривен, поэтому середина лета вряд ли принесет резкие изменения на рынке.