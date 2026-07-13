Официальный курс валют на 14 июля: насколько подорожали доллар и евро
Нацбанк установил официальный курс валюты на вторник, 14 июля. Доллар и евро в очередной раз немного подорожали для украинцев.
Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 13 июля торговался по 44,49 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 2 копейки по сравнению с 10 июля. Официальный курс евро составил 50,86 гривны, таким образом, его курс также снизился на 1 копейку, сообщает Нацбанк.
В свою очередь, 14 июля курс валюты будет следующим:
- доллар – 44,67 гривны (+18 копеек);
- евро – 51,05 гривны (+19 копеек).
К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Интересно, что 13 июля курс доллара на наличном рынке составлял:
- по данным 24 Канала, в банках покупка в среднем составляла 44,33 гривны, а продажа – 44,84 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,72 гривны, а продажа – 44,70 гривны;
- в обменных пунктах покупка в среднем составляла 43,96 гривны, а продажа – 44,78 гривны.
К слову, официальный курс доллара в Украине с начала июля остается относительно стабильным, а ежедневные колебания не превышают 40 – 50 копеек.
По прогнозам банкиров, в течение недели с 13 по 19 июля курс американской валюты будет колебаться в пределах 44,4 – 45 гривен, поэтому середина лета вряд ли принесет резкие изменения на рынке.