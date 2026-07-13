Офіційний курс валюти в Україні
Офіційний курс долара США 13 липня торгувався по 44,49 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки проти 10 липня. Офіційний курс євро становив 50,86 гривні, отже його ціна також впала на 1 копійку, повідомляє Нацбанк.
Натомість 14 липня курс валюти буде таким:
- долар – 44,67 гривні (+18 копійок);
- євро – 51,05 гривні (+19 копійок).
До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.
Цікаво, що 13 липня курс долара на готівковому ринку становив:24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
- за даними 24 Каналу, у банках купівля в середньому була по 44,33 гривні, а продаж – по 44,84 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,72 гривні, а продаж – по 44,70 гривні;
- в обмінниках купівля в середньому була по 43,96 гривні, а продаж – по 44,78 гривні.
До слова, офіційний курс долара в Україні з початку липня залишається відносно стабільним, а щоденні коливання не перевищують 40 – 50 копійок.
За прогнозами банкірів, протягом тижня 13 – 19 липня ціна американської валюти перебуватиме в межах 44,4 – 45 гривень, тож середина літа навряд принесе різкі зміни на ринок.