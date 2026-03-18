Доллар падает после исторического скачка: официальный курс валют на 19 марта

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 19 марта. Доллар и евро продолжили медленно дешеветь в Украине.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 18 марта торгуется по 43,94 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 14 копеек против 17 марта. Официальный курс евро составляет 50,63 гривны, следовательно его цена выросла на 6 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 19 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,89 гривны (-5 копеек);

евро – 50,52 гривны (-11 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 18 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,70 гривны , а продажа – по 44,25 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,22 гривны , а продажа – по 44,30 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,73 гривны, а продажа – по 44,41 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 18 марта был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,32 гривны , а продажа – по 51,10 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,02 гривны , а продажа – по 51,20 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,97 гривны, а продажа – по 51,42 гривны.

Почему гривна девальвирует?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько объяснила курсовую динамику в начале марта сочетанием внешних и внутренних факторов, которые одновременно повысили спрос на валюту.

Особенно привлекательным доллар сделала эскалация на Ближнем Востоке. Опасения потерять сбережения подталкивали даже рядовых украинцев к накапливанию наличных "на всякий случай".

Однако, по словам банкира, напряжение на валютном рынке может уменьшиться после восстановления крупных экспортных поступлений и новых траншей международной помощи.