Доллар США на пути к важной победе почти через 6 месяцев

Доллар в ходе торгов демонстрировал стабильную динамику. Более того, американская валюта, скорее всего, зафиксирует важную победу впервые с сентября. Больше об этом – читайте в новом материале 24 канала.

Последние изменения на рынке

По состоянию на вторник, 28 февраля, индекс доллара США упал на 0,01% к 104,67, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 104,42 – 104,89.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 96,54, по данным CNBC.

Во время сегодняшних сумбурных торгов американский доллар минимально просел по отношению к корзине из 6 других валют. Кроме того, валюта по пути к своему первому месячному росту с сентября, поскольку инвесторы делали ставку на то, что центробанк США продолжит сохранять базовую ставку на высоком уровне в течение определенного периода. Investing.com.

Днем ранее, 27 февраля, доллар отошел от максимума за 7 недель, поскольку инвесторы консолидировали прибыль после недавнего роста валюты и ждали новых данных о рынке труда и ситуации с ценами, пишет Reuters.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Прогнозы на 2023 год

Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они также поделились прогнозами на 2023 год.